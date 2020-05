Dedryck Boyata reageert op omstreden ‘kus’ aan ploegmaat: “Gaf aanwijzingen voor standaardsituatie”

Dedryck Boyata eiste zaterdag, in de fraaie zege van Hertha Berlijn bij Hoffenheim (0-3), een hoofdrol op. De Rode Duivel leek, op een foto die nadien verscheen, ploegmaat Marko Grujic op de wang te kussen bij de viering van een doelpunt. Dat is een overtreding van de gedragscode voor profvoetballers die wegens de coronacrisis in de Bundesliga geldt. Boyata laat daags nadien op Instagram weten dat het niet om een viering gaat, maar dat hij Grujic raad geeft bij een stilstaande fase.

“Het was geen kus en zelfs geen viering”, schrijft de verdediger. “Ik verontschuldig mij dat ik mijn handen op het gezicht van Marko gelegd heb. Ik wilde hem alleen aanwijzingen voor een standaardsituatie geven. We moeten momenteel absoluut voorzichtig zijn nu we in deze situatie spelen. We dienen onze manier van juichen aan te passen.”

Als bewijs plaatste Boyata het videofragment van de bewuste ‘kus’ op Instagram. Het deed zich voor op het einde van de eerste helft bij een corner. De treffers van Hertha vielen pas na de pauze.

Hertha klom bij Hoffenheim op voorsprong na een eigen doelpunt van Akpoguma (58.), waarna Ibisevic (60.) en Cunha (74.) de score uitdiepten. De vlotte winst werd nadien echter ontsierd door de nogal uitbundige doelpuntenvieringen. Een woordvoerder van de Duitse Voetballiga DFL liet echter nadien weten dat de Hertha-spelers geen straf hoeven te vrezen, omdat het slechts om aanbevelingen gaat. Ook Hertha-trainer Bruno Labbadia toonde begrip.