In het Indische dorpje Gopinath Ka Gara zagen omstaanders een jong aapje in de lucht bengelen. Twee volwassen apen keken hoe de jongeling worstelde om in balans te blijven op de elektriciteitsdraden. Gelukkig slaagde één van de volwassen apen erin om snel op de draad te springen en het jonge aapje te redden. Daarop begonnen de omstaanders te juichen en te klappen, de aap is dan ook een heilig dier in het Hindoeïsme.