Zeven sportwagens voor extreem rijplezier na de lockdown

De voorbije maanden kwam de auto alleen buiten als dat echt nodig was. Toch zullen straks ook niet-essentiële verplaatsingen weer mogelijk worden. Wij selecteerden voor u zeven voertuigen die alleen gebruikt kunnen worden voor niet-essentiële verplaatsingen, om de heel eenvoudige reden dat ze voor iets anders niet gebruikt kunnen worden. Ze hebben geen dak, of geen koffer, of geen voorruit. Hun enige reden van bestaan: rijplezier en dat bij voorkeur op een circuit.