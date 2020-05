Gwendolyn Rutten: “Paars heruitvinden en kijken wie we kunnen meetrekken”

Voor Gwendolyn Rutten, nog enkele weken Open Vld-voorzitster, moeten socialisten en liberalen de basis vormen van de nieuwe federale regering. “We moeten paars opnieuw uitvinden en kijken wie we kunnen meetrekken”, reageerde ze zondagmiddag in VTM NIEUWS op het nieuws dat haar socialistische collega’s Conner Rousseau (sp.a) en Paul Magnette (PS) hun collega’s consulteren over de regeringsvorming.