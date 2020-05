Kleine speeltuinen in Antwerpen gaan toch open: “Anders wordt het onleefbaar”

Antwerpen -

Vanaf maandag gaan in Antwerpen de kleinere speeltuintjes, in straten en op pleintjes, weer open. Die beslissing van de stedelijke veiligheidscel lijkt op het eerste gezicht in te druisen tegen de regels van de Nationale Veiligheidsraad, maar de stad en burgemeester De Wever ontkennen dat. De grotere speeltuinen, in parken en op trekpleisters, blijven in ieder geval wel gesloten.