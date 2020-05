Wegenwerker kan op het nippertje wegspringen wanneer bestuurder op stilstaande voorligger inrijdt

Een wegenwerker in Hongarije kon afgelopen week op het nippertje wegspringen toen een automobilist inreed op een stilstaande voorligger. Een non-profitorganisatie was het gras in de berm aan het snoeien, maar moest daarvoor even het verkeer stoppen. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, merkte de stilstaande voorligger te laat op en ramde zijn aanhangwagen, waarin een kleine, industriële zaag vervoerd werd. Door zijn snelle reactie ontsnapte de wegenwerker met lichte verwondingen.