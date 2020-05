Zolder wordt op 31 oktober en 1 november het decor van de laatste twee manches in de Europabeker BMX. Dat bevestigt de Europese wielerbond UEC zondag.

Zolder zal de vijfde en zesde manche organiseren. De European Cup begint in het Italiaanse Verona met de eerste twee afspraken op 5 en 6 september. Daarna gaat het richting het Franse Sarrians voor de volgende twee manches (op 19 en 20 september). Na het EK in Dessel begin oktober volgt het slotakkoord in Zolder.