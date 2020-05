Afgelopen 24 uur overleden 47 patiënten, opnieuw meer mensen op intensieve zorgen

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 60 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 170 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 1.622. Dat is een daling van 128. Er liggen nog 371 mensen op intensieve zorg, dat is een stijging van 7. Nog 196 mensen worden beademd, dat is een daling van 23. Verder zijn intussen in totaal 14.630 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.