Aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft op laagste punt sinds metingen

Hasselt - De trends van de afgelopen dagen zetten zich voort. Het virus heeft aan kracht ingeboet. In Limburg werden slechts 22 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er juist evenveel als zaterdag en daarmee blijft het aantal nieuwe besmettingen op het laagste punt sinds de metingen.

De 22 nieuwe gevallen brengen het Limburgse totaal op 5.866 bevestigde besmettingen. Zaterdag waren er in onze provincie 22 nieuwe gevallen, dat was toen het laagste cijfer sinds de metingen. De afgelopen 24 uur zijn er juist evenveel bijgekomen, wat aangeeft dat de lockdown maatregelen hun vruchten afwerpen.

Ook al hebben Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen onze provincie ingehaald wat betreft besmettingen in exacte aantallen, toch zal Limburg wellicht tot het einde van de coronacrisis de provincie met de hoogste besmettingsgraad (68 gevallen per 10.000 inwoners) blijven. In de andere Vlaamse provincies ligt dat een pak lager: Antwerpen (41 per 10.000 inwoners), Vlaams-Brabant (46), West-Vlaanderen (52) en Oost-Vlaanderen (42).

Foto: RR

Er werden de afgelopen 24 uur in het hele land 291 nieuwe bevestigde besmettingen geregistreerd, 77 daarvan komen uit de testen in de woon-zorgcentra. Het totaal voor België komt daarmee op 55.280 bevestigde besmettingen.

Al 9.052 overlijdens

Ook al is de hevigheid van het virus getemperd door de strenge maatregelen, toch blijft COVID-19 nog iedere dag mensenlevens eisen. De afgelopen 24 uren hebben 47 patiënten de strijd verloren tegen het virus: 22 sterfgevallen in het ziekenhuis, 24 in de woon-zorgcentra en nog één onbekende. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in ons land nu al 9.052 mensen gestorven aan het virus. In meer dan de helft van de gevallen (4.634) gebeurde dat in de rusthuizen, de andere patiënten stierven in het ziekenhuis (4.324). Van de overlijdens in de woon-zorgcentra is wel maar een kwart bevestigd, in de ziekenhuizen gaat het om 96% bevestigde gevallen.

Uit de cijfers en de statistieken blijkt nog steeds dat de coronapandemie in ons land aan het uitdoven is. Laten we beginnen met het positieve nieuws: 170 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 14.630 ontslagen patiënten brengt. Er waren echter ook 60 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal liggen er nu nog 1.622 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, 371 van hen verblijven op de intensieve afdeling, dat zijn er zeven meer dan zaterdag.

Vlaamse rusthuizen

Wat zijn de cijfers van de woon-zorgcentra in onze provincie? De afgelopen 24 uur werden in Limburg twee nieuwe corona-overlijdens geteld, beide zijn bevestigd via een labotest. Het tilt het totaal vermoedelijke overlijdens naar 508, in 99 gevallen is dat ook bevestigd. Er zijn vandaag in de Limburgse woon-zorgcentra nog 221 covidpositieve bewoners en personeelsleden (163 zijn bevestigd), dat zijn er twaalf meer dan gisteren. Op dit moment liggen ook nog 26 besmette rusthuisbewoners in het ziekenhuis. Het totale aantal overlijdens in de Vlaamse rusthuizen staat op 2.666 corona-overlijdens, waarvan 520 bevestigd.

In alle Vlaamse woon-zorgcentra werden al 132.836 testen uitgevoerd. Foto: Photo News

In alle Vlaamse woon-zorgcentra zijn in totaal al 132.836 testen uitgevoerd: 67.779 bij bewoners en 65.084 bij personeelsleden. In de Limburgse woon-zorgcentra gaat het in totaal om 15.168 voltooide testen: 7.495 bij de bewoners en 7.673 bij het personeel. In onze provincie hebben in de woon-zorgcentra sinds het begin van de testen tot nu toe vijf procent (412 mensen) van de bewoners covidpositief getest, bij het personeel gaat het om 2% (187 mensen).