De Diepenbeekse Miranda Martens is een vrouw van haar woord. Dat bewees ze door zaterdag een douche te pakken, op de stoep voor Carrefour Express aan het Marktplein in Diepenbeek.

“Mijn vriendin Linda Cremers had me op Facebook uitgedaagd”, lacht Miranda. “Ik engageerde me om met een emmer te douchen als ik 5.000 likes zou krijgen. Dat is toch onmogelijk, dacht ik.” Sinds de oproep ...