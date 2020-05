Wat met de prijzen? Hoe gaat een vliegreis eruitzien? Vijf voorspellingen over de luchtvaart van de toekomst

Voor de luchtvaart is de coronacrisis “ernstiger dan 9-11, de sars-epidemie en de financiële ­crisis samen”, zegt een luchtvaartexpert. Kan de sector dit heelhuids overleven? “De maatschappijen willen terug naar de situatie van vóór ­corona”, klinkt het. De vraag is of dat nog wel kan. Vijf voorspellingen.