Van Eyck bij u thuis: bijna 2,5 miljoen mensen virtueel rondgeleid in museum

Bijna 2,5 miljoen mensen hebben via de eigen kanalen van Toerisme Vlaanderen (Facebook, YouTube, www.flemishmasters.com) naar privérondleidingen gekeken van “Stay At Home Museum”, een project dat Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) samen met Toerisme Vlaanderen in het leven riep naar aanleiding van de coronacrisis.