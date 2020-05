Burgemeester waarschuwt: gedaan met versgetapte afhaalpinten in Hasselt

Hasselt -

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) heeft de Hasseltse horecabazen verwittigd dat ze, wanneer ze afhaalpunten in hun zaak organiseren, alleen drank in gesloten verpakkingen mogen verkopen. “Het is niet de bedoeling dat rondom horecazaken mensen verzamelen en een feestje bouwen, terwijl ze uit plastiek bekers bier staan te drinken.”