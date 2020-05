Wordt Dries Mertens bij Inter de spitsbroeder van Romelu Lukaku?

Dries Mertens lijkt aan zijn laatste maanden bezig te zijn bij Napoli: de 33-jarige pocketaanvaller is deze zomer einde contract en een contractverlenging laat op zich wachten. Met zijn profiel - vrij en tonnen ervaring - lijkt hij voor heel wat clubs in deze crisistijden een unieke kans. Chelsea zou hem naar Engeland willen halen maar volgens Italiaanse media zou hij in Italië blijven. En bij Inter spitsbroeder worden van Romelu Lukaku.