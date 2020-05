Eerste besmette speler in Rusland: de Peruviaan Farfan van Lokomotiv Moskou

De Peruviaanse aanvaller Jefferson Farfan heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn team Lokomotiv Moskou zaterdag gemeld. Farfan is de eerste speler uit de Russische hoogste klasse die met het virus besmet raakt.

Lokomotiv laat weten dat Farfan momenteel in Moskou verblijft, maar niet in het ziekenhuis ligt. De 35-jarige spits voetbalt sinds 2017 voor Lokomotiv, maar kwam door een zware knieblessure, die hij vorige zomer op de Copa América opliep, dit seizoen nog niet in actie.

In de Russische hoogste voetbalafdeling zullen de wedstrijden 21 juni achter gesloten deuren hervatten. Dat heeft de Russische voetbalbond RFS vrijdag bevestigd. Het kampioenschap ligt sinds midden maart stil wegens de coronacrisis. Zenit Sint-Petersburg staat na 22 speeldagen in de Premier Liga ruim aan kop, met negen punten meer dan eerste achtervolgers Lokomotiv Moskou en Krasnodar.