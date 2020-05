Modewinkels boeken in eerste week na heropening 80 procent van normale omzet

De modewinkels klokken na de eerste week sinds de heropening op 11 mei af op 80 procent van de omzet van dezelfde week vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemersorganisatie Unizo. In de sector heerst over het algemeen tevredenheid over de eerste verkoopweek, zegt Unizo. Er worden minder klanten dan gemiddeld geteld, maar zij die op de been zijn, kopen ook.