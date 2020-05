Stoffel Vandoorne strandt weer op tweede plaats in virtuele ePrix

Stoffel Vandoorne (Mercedes) is zaterdag als tweede geëindigd in de virtuele ePrix van Hongkong. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) haalde de finish niet in de online race van de elektrische broer van de Formule 1.

Het is de tweede podiumplaats voor Vandoorne in het virtuele FE-seizoen, nadat hij vorige week in de virtuele ePrix van Monaco ook al tweede finishte. Voordien werd de Kortrijkzaan tweemaal vijfde.

De Duitser Pascal Wehrlein won de race. De piloot van Mahindra Racing was ook in Monaco de beste. De Brit James Calado (Panasonic Jaguar Racing) maakte na Vandoorne de top drie vol.

In de algemene stand staat Vandoorne derde met 58 punten. De leiding is in handen van Wehrlein (70 ptn), voor de Duitser Maximilian Günther (Andretti Autosport/65 ptn).

De Formule E legt zich de komende maanden toe op online races, waarbij de piloten virtueel om de zege en punten koersen. Bij de ‘Race at Home Challenge’ wordt geld voor UNICEF ingezameld.