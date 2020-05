Infrabel start spoorwerven weer op, forse hinder mogelijk voor treinreizigers

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft dit weekend enkele werven heropgestart. Na twee maanden van verplichte stillegging door de coronamaatregelen, zijn onder meer in Mechelen opnieuw werken gestart. En dat kan voor flink wat hinder zorgen.

In Mechelen is Infrabel opnieuw gestart met belangrijke werken op lijn 53, van Mechelen naar Dendermonde. Maar liefst vijf sporen, de helft van de volledige capaciteit in Mechelen, werden voor de werken buiten dienst gesteld.

“We starten dit weekend een tiental werven opnieuw op”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Veel van die werven zijn met elkaar verbonden en hebben een invloed op mekaar. Sommige omleidingen van de ene werf kunnen niet worden voorzien doordat op die omleidingsweg zelf ook werken aan de gang zijn. Onze werven worden dus goed op voorhand ingepland, er zijn heel wat elementen waarmee we rekening moeten houden. Doordat we door corona enkel noodzakelijke werken of herstellingen konden uitvoeren, moesten we de planning herzien.”

Grote gevolgen

Spoorwerken hebben grote gevolgen voor reizigers en goederenverkeer, zoals inzetten van vervangbussen of aangepaste treindiensten, waardoor veel afspraken nodig zijn. Eén van de afspraken is dat er zal worden doorgewerkt tijdens het bouwverlof in juli om een bepaalde achterstand in te halen.

In Schaarbeek wordt van 30 mei tot en met 3 juli en van 1 augustus tot 12 oktober gewerkt aan een nieuwe spoorverbinding en - vertakking op het terrein van Schaarbeek-Vorming.

In Kapelle-op-den-Bos wordt tussen 4 juli en 26 juli gewerkt aan de Jan Bogaertsbruggen. Hiervoor wordt een totale lijnonderbreking voorzien op de verbinding Mechelen-Dendermonde voor de volledige periode van de werken.

De voorbereidende werken aan de spoorbypass en het station van Mechelen worden deze en volgende maand aangepakt. Op verschillende momenten zullen enkele sporen worden afgesloten, steeds rekening houdend met zo weinig mogelijk hinder voor de reizigers.

Via de website van NMBS blijven reizigers steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes met betrekking tot hun verbinding en eventuele alternatieven.