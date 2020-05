Zaterdagnamiddag is een man met zijn rollator in het Albertkanaal gesukkeld. Twee leden van de Watersportvereniging Genk en een schipper hebben hem net op tijd op het droge kunnen halen.

Het slachtoffer is een fervent visser en was aan het hengelen toen hij om de één of andere redenen met zijn rollator het kanaal in tuimelde. “We hoorden iemand roepen”, zegt Silvio Peroni van de Watersportvereniging ...