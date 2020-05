Reeks voorwerpen van gevangenen ontdekt in Auschwitz

Bij restauratiewerken in een gebouw van het voormalige nazi-concentratiekamp Auschwitz in Polen is een serie objecten gevonden die vermoedelijk door gevangenen werden verstopt. Het gaat om onder meer scharen, lepels, messen, vorken, stukken leer en delen van schoenen, zo heeft het Oostenrijkse nationaal fonds voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme bekendgemaakt.