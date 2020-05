Internationaal Olympisch Comité garandeert ‘veilige’ Spelen in Tokio

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) belooft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar veilig gehouden kunnen worden.

“We zitten nu een jaar en twee maanden voor de start van de Spelen. Het is te vroeg om te speculeren over wat dan allemaal nodig is om ervoor te garanderen dat de Spelen veilig zijn voor iedereen”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Maar we zullen de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan meedoen aan de Spelen.”

De Spelen zouden komende zomer worden gehouden, maar het mondiale sportevenement is vanwege de coronapandemie met een jaar verschoven. “Niemand kan een betrouwbaar antwoord geven op de vraag hoe de wereld er over een jaar en twee maanden uit ziet”, zei Bach. “We moeten flexibel, maar ook geduldig zijn. Daarom werken we ook nauw samen met de WHO.”

(belga)