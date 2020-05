Monty Python-fan roept volledig dorp uit tot ‘Silly Walks’-zone, dus zetten dorpsgenoten hun beste beentje voor

Na weken in lockdown slaat bij velen de verveling toe en wordt de nood aan sociaal contact elke dag groter. Een Britse Monty Python-fan besloot daarom dat zijn dorp voortaan onder de jurisdictie valt van het Ministry of Silly Walks, het fictieve ministerie uit de beroemde sketch van de Britse komediegroep. Dus zetten zijn dorpsgenoten hun beste beentje voor om zich aan de voorschriften van de Silly Walks-zone te houden. “Ik wist niet zeker of mijn buren zouden meedoen”, aldus James Ruffell (37). “Maar al snel liep iedereen raar rond.”

James Ruffell uit Sonning-on-Thames is niet de eerste die inspiratie put uit de legendarische eerste aflevering van het tweede seizoen van Monty Python’s Flying Circus. Eind april riep een gezin in de Amerikaanse staat Michigan hun straat uit tot een “zone of Silly Walks”.