Laagste aantal nieuwe besmettingen in Limburg sinds metingen

Hasselt -

De coronacrisis in ons land begint vandaag aan zijn derde maand. Er werden in Limburg 22 nieuwe besmettingen geteld, dat is het laagste aantal sinds de start van de metingen. Anderzijds heeft het virus heeft in België wel al meer dan 9.000 mensen het leven gekost. De cijfers van de afgelopen 24 uur zijn zoals de afgelopen. Ze blijven dalen en dat is bemoedigend.