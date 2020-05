Atletiekbaas en olympische legende Sebastian Coe vindt dat sport zelf moet durven beslissen over hernemen competities

Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, heeft in een interview met de Indische tv-zender WION benadrukt dat ‘de sportwereld zijn eigen beslissingen moet durven nemen’ tijdens deze coronacrisis. In verschillende sporten hopen grote competities de komende weken te kunnen herstarten.

“We moeten ons laten leiden door regeringen, de Wereldgezondheidsorganisatie en lokale autoriteiten, maar we moeten ook zelf beslissingen durven nemen en compromissen op tafel leggen”, stak de 63-jarige Brit van wal.

“Op een gegeven moment moet een sport kunnen beslissen of het klaar is om evenementen te organiseren, ook al is dit niet altijd met goedkeuring van de autoriteiten. Wij zijn respectvol, maar we moeten ook denken aan onze sport en onze atleten.”

De coronacrisis heeft de voorbije twee maanden de sport wereldwijd verlamd. Zelfs de Olympische Spelen in Tokio moesten eraan geloven en werden met een jaar uitgesteld.

Coe, zelf tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter, gaf ook aan dat niemand momenteel al met zekerheid kan zeggen dat de Spelen volgend jaar zullen doorgaan. “Maar het heeft geen zin om daarover te speculeren”, aldus de voormalige voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in 2012 in Londen. “Het is nog meer dan een jaar wachten. We proberen de atleten een zekere vorm van duidelijkheid te geven. Dan komen speculaties uit de medische wereld ongelegen.”

De Japanse infectioloog Kentaro Iwata toonde zich eind april al “pessimistisch” over het doorgaan van de Spelen in 2021. (belga)