400 miljoen pintjes minder gedronken tijdens lockdown: verkoop stort ineen, zelfs in de supermarkten

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart is er 1 miljoen hectoliter bier minder gedronken in ons land. Dat zijn omgerekend 400 miljoen pintjes. Een derde van de brouwerijen ligt stil of heeft zijn productie drastisch verminderd, de omzet is bij sommige zelfs tot 80 procent gedaald. “Tot nu is er in heel de biersector al een verlies van 400 miljoen euro”, zegt de Belgische Brouwersvereniging.