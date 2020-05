Astrid Kirchherr, de vrouw die Beatles fotografeerde én iconische kapsel bezorgde, overleden

Woensdag is Astrid Kirchherr overleden op 81-jarige leeftijd. Ze ontdekte de Beatles in Hamburg en veroverde de harten van de de - toen nog - vijf Beatles. Ze fotografeerde hen en knipte hun haar. De Duitse tekende voor het typische Beatlecoupe, het kapsel waarmee de jaren die volgden jongeren overal ter wereld hun ouders provoceerden.

Alles begon voor Astrid in de jaren 60. Ze was toen 22 jaar. Haar toenmalige vriend Klaus Voormann nam de knappe vrouw, met kort , pittig kapsel, op sleeptouw naar een muziekclub in een zijstraat van ...