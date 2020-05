Oostenrijkse prinses Maria gestorven op 31-jarige leeftijd

De Oostenrijkse prinses Maria Galitzine is vorige week op 31-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een aneurysma. Dat meldt ‘The Houston Chronicle’.

De in Luxemburg geboren Maria Singh - na haar huwelijk nam ze de naam van haar man over - stierf luttele dagen voor ze 32 zou worden. De dochter van prinses Maria-Anna en prins Piotr Galitzine stamt af van Karel I, de laatste keizer van Oostenrijk en de laatste koning van Hongarije

Als kind ging Galitzine naar school in Moskou, maar later kwam ze in Brussel studeren aan het College of Art & Design. De prinses woonde tot haar dood in het Amerikaanse Houston met haar echtgenoot, chefkok Rishi Roop Singh. Het koppel, dat in september 2017 trouwde, werd twee jaar geleden ouders van zoon Maxim.