Voetbalclub Lommel SK is gered door de suikernonkels van de City Football Group, een internationale kapitaalgroep met Manchester City als vlaggenschip. Achter de schermen van de overname heeft burgemeester Bob Nijs een grote rol gespeeld in het dossier. Hij is tevreden, maar ook opgelucht. “Ik wilde niet de burgemeester zijn die tijdens zijn legislatuur Lommel SK zag verdwijnen.”