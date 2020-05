Op 25 mei vertrekken zo’n vijfhonderd kandidaat-onderofficieren uit Saffraanberg voor een oefenkamp van twee weken naar Elsenborn. Studenten, maar ook instructeurs zijn ongerust: “Wat is de meerwaarde in coronatijden van zo’n oefenkamp met slechte hygiënische infrastructuur? Het risico op besmetting is te groot. Toch moet het doorgaan.”