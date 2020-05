Dinsdag 22 september. Dat is de datum die uiteindelijk uit de bus is gevallen voor het BK wielrennen voor profs. Een BK op een dinsdag betekent een unicum in het Belgische wielrennen. “Maar we moeten ons realiseren dat 2020 een ongezien wielerjaar is”, klinkt het bij Limburgse renners en ploegleiders.