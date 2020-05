Denk corona even weg en beeld je in hoe de Giro nu had kunnen zijn: Remco Evenepoel in de roze trui, op een roze fiets, een eind op weg om de jongste Giro-winnaar aller tijden te worden. Dan maar in oktober, denkt hij zelf: “Drie weken koersen voor de eindzege. Ik wil weten hoe dat voelt.”