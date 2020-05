In Rijkhoven heeft een wandelaar vrijdag in het gezicht van een politieagent gespuwd. De politie was naar de plek afgezakt voor een barbecue waar te veel mensen samen waren. De aanwezigen kregen een proces-verbaal.

Het incident in Rijkhoven speelde zich vrijdagavond af. De politie had eerst rond 21 uur een barbecuefeestje stilgelegd op een afgelegen veldweg in de Fonteinstraat in Rijkhoven. “Ter gelegenheid van ...