Italië pakt man op die “waarschijnlijk” vals document gaf aan dader van aanslag op kerstmarkt Berlijn

De Italiaanse politie heeft een Algerijnse man opgepakt die “waarschijnlijk” vervalste documenten heeft geleverd aan Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De documenten heeft Amri gebruikt om van Italië naar Duitsland te reizen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De verdachte, C.M.S., is opgepakt in april in Napels. Bij het onderzoek, dat vrijdag is voorgesteld, zijn ook nog zeven anderen opgepakt.

Amri kwam in 2011 aan in Italië met een migrantenboot. Hij zou ...