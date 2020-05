Twintiger al tweede keer voor rechter na inbreuk op coronamaatregelen, maar deze keer kan het hem zuur opbreken

Het was geen goed idee van Saâd A. (23) om, amper vier dagen na zijn eerste veroordeling voor het niet respecteren van de coronamaatregelen, opnieuw in de fout te gaan. Want zijn oorspronkelijke straf van 125 uren gemeenschapswerk riskeert daardoor heel wat zwaarder te worden.

Toen hij op 10 april voor de eerste keer voor de rechtbank verscheen, moest Saâd vertellen waarom hij in één week tijd tot viermaal toe op straat betrapt werd in het gezelschap van vrienden die niet de nodige afstand respecteerden en met wie hij geen familiale band had. Dat hij bij de politiecontrole probeerde om een kleine opstand te creëren maakte het alleen maar erger. Maar met 125 uren werkstraf had hij “zijn lesje geleerd”.

Maar vier dagen later werd hij midden in de nacht betrapt met drie andere vrienden in een park in Molenbeek. “Ik maakte een wandeling met de vriend bij wie ik woon. En dan zijn we die andere jongens tegen het lijf gelopen en sloegen wij een praatje. Meer was er niet aan de hand. De politie kwam langs en had het op mij gemunt omdat ik in de krant was geweest (voor de eerste veroordeling, red.).”

Dat de babbel ruim een paar uur had geduurd, midden in de nacht, en de andere vrienden dan zijn huisgenoot geen deel uitmaakten van de familie van Saâd vond de parketmagistraat “een duidelijk teken dat beklaagde de verwittiging van de eerste veroordeling niet heeft begrepen. Ik zie mij dan ook genoodzaakt om nu 3 maanden cel en 2.000 euro boete te vorderen.”

Uitspraak op 5 juni.