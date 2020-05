Trump noemt coronavaccin “grootste wetenschappelijke inspanning sinds atoombom”

De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat er tegen het einde van het jaar een coronavaccin ontwikkeld kan worden. De zoektocht naar het vaccin bestempelde hij vrijdag als de grootste wetenschappelijke inspanning sinds de ontwikkeling van de atoombom.

“Niemand heeft sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land zoiets gezien als wat we nu doen. Ongelooflijk”, zei Trump in de tuin van het Witte Huis, omringd door wetenschappers.

De president zei dat, hoewel hij hoopt op een vaccin tegen het einde van het jaar - vroeger dan wetenschappers eerder gesuggereerd hadden - de VS de economische lockdowns sowieso zouden beëindigen. “Vaccin of geen vaccin, we zijn terug”, aldus Trump. Mocht een vaccin uitblijven, dan zal zijn land zich “er moeten doorvechten” en dan zal het virus uiteindelijk “verdwijnen”, zei de president.

Geen ego

De president ontkende dat de VS de zoektocht naar een vaccin alleen willen voeren. “We werken samen met veel verschillende landen... Wij hebben geen ego”, zei hij.

Trump onderbrak zijn uiteenzetting uiteindelijk omdat in de buurt vrachtwagenchauffeurs minutenlang luid aan het toeteren waren. Volgens de president ging het om een “teken van liefde” van de truckers. Maar volgens Amerikaanse media was het een protestactie en eisten de chauffeurs steun van de regering voor het wegvallen van inkomsten in de coronacrisis.