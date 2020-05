Nederlanders mogen een “knuffelmaatje” of “seksbuddy” hebben

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zijn corona-advies over seksualiteit aangepast. Singles mogen een “seksbuddy” of “knuffelmaatje” kiezen.

Eerder was het advies dat mensen door de 1,5 meter-regel beter alleen nog seks konden hebben met hun vaste partner. “U bent immers toch al veel dichtbij en het is praktisch onmogelijk om elkaar fysiek te ontwijken.”

Het RIVM begrijpt dat vrijgezellen behoefte hebben aan lichamelijk contact. Daarom is het advies nu aangepast. Om het verspreidingsrisico van het nieuwe coronavirus te beperken, stelt de organisatie voor om “een knuffelmaatje of seksbuddy” te nemen. Singles kunnen met eenzelfde vast persoon afspreken om lichamelijk of seksueel contact te hebben, als geen van beiden ziek is.

“Maak met deze persoon ook goede afspraken hoeveel andere mensen u beiden ziet”, klinkt het. “Hoe meer mensen u ziet, hoe groter de kans op (het verspreiden van) het coronavirus.”

De aanpassing volgt op kritiek op de gevolgen van de coronamaatregelen voor singles. “Huidhonger is veel meer dan een geinig woord om het leed van singles te beschrijven: aanraking is levensnoodzakelijk”, schreef socioloog Linda Duits in Het Parool. “Als we iets geleerd hebben uit de aids-epidemie, dan is het wel dat geen seks hebben geen optie is.”