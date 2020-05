Hasselt -

Eén van de zwaarst getroffen sectoren is de horeca. Maar ook daar probeert men creatief te zijn. Zoals bij Cambrinus in Hasselt. Het café in Hasselt gaat bier aan huis leveren. Uitbater Dries Kerkstoel levert biertankjes aan huis, goed voor 15 pinten. Op die manier probeert hij zijn klanten toch nog te bedienen.