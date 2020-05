De Lijn voert social distancing af: geen 1,5 meter afstand meer op bussen en trams

Hasselt - De Lijn zal reizigers niet langer vragen 1,5 meter afstand te houden op bussen en trams. De vervoersmaatschappij beseft dat met de heropening van scholen en winkels de capaciteit anders te klein wordt.

De Lijn had de Vlaamse regering vrijdag om duidelijkheid gevraagd in verband met de regels rond social distancing. “Met de heropening van de scholen op vrijdag en de winkels op maandag, liep de bezetting van de bussen afgelopen week opnieuw op, tot gemiddeld 18 procent”, zegt De Lijn-topman Roger Kesteloot.

Vanuit de vakbonden werd er druk gezet op de directie van De Lijn om duidelijke regels te formuleren rond het aantal toegelaten reizigers, zodat maximaal rekening kon worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Tot nu toe werd door De Lijn de stelregel gehanteerd een op vijf zitplaatsen beschikbaar waren. Op een standaardbus met 54 zitplaatsen konden er daardoor maar 9 reizigers mee.

Vrijdag bleek echter op verschillende plekken in Vlaanderen dat door de vele scholieren die informele regel zwaar onder druk kwam te staan. Onder andere in Hasselt, Genk en Beringen zaten de bussen veel voller dan een vijfde van de capaciteit.

Is De Lijn een bedrijf?

“Ik heb De Lijn laten weten dat de regels dezelfde blijven: we hebben altijd gevraagd om zo veel mogelijk de social distancing te respecteren, maar we beseffen ook dat dit op het openbaar vervoer niet altijd mogelijk is. We hebben nooit harde regels opgelegd rond het maximaal aantal reizigers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De Nationale Veiligheidsraad heeft net om al die redenen ook beslist dat mondmaskers op bussen en trams vanaf 4 mei verplicht zijn.”

De vakbonden interpreteren de regels echter anders. “Zij vinden dat het een en-en-verhaal is: zowel mondmaskers als social distancing”, zegt Kesteloot. De redenering is dat De Lijn ook een bedrijf is en daardoor ook die de regel moet respecteren dat de social distancing te allen tijde moet kunnen worden gegarandeerd. “Maar iedereen beseft dat dit op het openbaar vervoer niet kan”, zegt minister Peeters. “We zouden dan veel meer bussen moeten inzetten om iedereen op zijn bestemming te krijgen, maar die bussen zijn er niet. Vandaar ook de regel dat mondmaskers verplicht zijn. Net zoals dat sinds begin deze week het geval is met de contactberoepen.”

Ook Kesteloot waarschuwt dat het volhouden van social distancing onmogelijk is. “Als we dat toch doen, zullen we veel reizigers moeten laten staan aan de haltes. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Peeters herhaalde vrijdag daarom haar standpunt aan De Lijn: social distancing als het kan, mondmaskers verplicht. Daarop besliste de vervoersmaatschappij om duidelijkheid te scheppen: de regels rond social distancing moeten niet langer strikt worden gerespecteerd.

Tot onvrede van de vakbonden. Zij vrezen dat de bussen weldra opnieuw vol zullen zitten en zijn bezorgd over de volksgezondheid. In Brussel brak eerder deze week ook al een spontane staking uit bij de MIVB om dezelfde reden. De vakbonden bij De Lijn zaten vrijdagavond samen met topman Roger Kesteloot.

Geen mondmasker voor chauffeurs

De vakbonden dreigen vanaf maandag met acties. Afgelopen week werd al een stakingsaanzegging ingediend omdat er niet voldoende materiaal voorhanden zou zijn om de stuurposten af te sluiten. “Maar vanaf vrijdagavond zijn alle voertuigen voorzien van compartimentering”, garandeert de minister. “En ik wil er de vakbonden ook op wijzen dat als ze staken de chauffeurs die wel rijden met veel vollere bussen zullen zitten en dus de dupe zullen zijn.”

Opvallend: de regels voor de chauffeurs zelf worden wel versoepeld. De federale regering liet in haar nieuwe ministerieel besluit dat vrijdag werd gepubliceerd de verplichte mondmaskers voor chauffeurs vallen, op voorwaarde dat de stuurpost afgesloten is van de bus en er een sticker of affiche hangt die uitlegt waarom de chauffeur geen mondmasker draagt. Woensdag hadden de vakbonden daarom gevraagd, omdat volgens hen chauffeurs klaagden over hoofdpijn en misselijkheid en de veiligheid daardoor in het gedrang kwam.