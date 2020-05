Dochter Goedele Liekens verstopte zich in kast tijdens inval op illegaal coronafeestje

Daags nadat federaal parlementslid Goedele Liekens (Open Vld) een klacht indiende bij Comité P wegens een vermeend perslek bij de Truiense politie, duikt een foto op van haar eigen dochter. Die had zich tijdens een illegale coronabarbecue in een kleerkast verstopt toen de politie binnenviel. Op de foto staat ook een verpleegster van het Sint-Trudo Ziekenhuis, iets wat bij haar collega’s op grote verontwaardiging stuit.

