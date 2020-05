Corona doet prijs van luxehandtassen stijgen

Verschillende luxueuze handtassenmerken, zoals Chanel en Louis Vuitton, hebben de prijs van hun meest gegeerde producten opgetrokken, om het verlies aan inkomsten door de coronacrisis op te vangen.

De coronacrisis maakte een einde aan de groei van luxueuze merken, de verliezen worden door consultancybureau Bain geschat op 35 procent van de omzet voor dit jaar. Hoewel de markt in China en Zuid-Korea opnieuw aantrekt, worden de strenge maatregelen in Europa en de Verenigde Staten maar met mondjesmaat gelost.

In China en Zuid-Korea stonden lange rijen aan de winkels van Chanel, uit vrees voor onmiddellijk prijsstijgingen. Chanel liet woensdag weten de prijzen van iconische handtassen en kleinere lederwaren met vijf tot zeventien procent te verhogen. Door de coronacrisis schiet de prijs van de grondstoffen volgens het bedrijf ook de hoogte in. Het merk ziet er wel op toe dat de prijzen van de producten niet te veel schommelen tussen verschillende landen.

Ook merken modeconcern LVMH voert prijsverhogingen door. Louis Vuitton verhoogt prijzen van de producten in Europa en de Verenigde Staten. Reuters onderzocht, op basis van Internet Archive, dat de Neverfull MM Monogram handtas nu 1.500 dollar kost, in oktober was dat nog 1.320 dollar, begin mei moest je 1.430 dollar neertellen.

Juwelier Tiffany, dat ook opgekocht wordt door LVMH, volgt dezelfde strategie. Een winkelmanager uit Seoul zei aan Reuters dat er prijsstijgingen van 10 procent waren doorgevoerd. “Tiffany voert regelmatig prijsveranderingen door”, reageerde een woordvoerder aan Reuters. “Dat hangt af van de waarde van de munt en andere kosten.”