Waasland-Beveren legt zich niet neer bij degradatie: “Het probleem is bekend: elke club veegt liefst voor zijn eigen deur”

Met een ruime meerderheid van 84 procent werd Waasland-Beveren vrijdagavond door de algemene vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. De Waaslanders zijn echter niet van plan zich daarbij neer te leggen. “We blijven strijdvaardig en zullen de komende dagen intern bekijken hoe we dit kunnen aanvechten”, reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonghe bij Belga.

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden vrijdagavond het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen en daar ook sportieve gevolgen aan te koppelen. Club Brugge kampioen dus, Waasland-Beveren degradeert.

Donderdagochtend was er voor Waasland-Beveren nog geen vuiltje aan de lucht. Een competitie met 18 ploegen in 1A leek in de maak, waardoor de sportieve degradatie afgewend werd. “Wij zijn dan ook enorm verbaasd, al voelden we sinds donderdagavond nattigheid”, aldus De Jonghe.

Strijdvaardig

De enige juiste oplossing voor Waasland-Beveren was om voort te gaan met 18 ploegen in 1A. “Dat we verder stappen zullen ondernemen is een vaststaand feit. Welke dat zijn, zullen we eerst intern bespreken. We zijn nog steeds strijdvaardig en zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen. Voor ons wordt voetbal op het veld gespeeld. Jammer genoeg kan de competitie niet worden afgewerkt. Als we na 30 speeldagen tekortkomen, konden we ons daarbij neerleggen. Maar zolang er een kans is, moeten wij die ten volle kunnen benutten. Helaas kan dat niet op het veld. Een onafgewerkte competitie zou niet mogen beschouwd worden als definitief.”

De laatste keer dat een Belgische voetbalcompetitie voortijdig gestaakt werd, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. “En zelfs toen was de competitie nietig verklaard”, zegt De Jonghe. “Dit hoeft op zich niet te verbazen. Het probleem van de Pro League is bekend: elke club veegt liefst voor zijn eigen deur. We moeten ons stilaan toch vragen beginnen stellen over de samenstelling van de profliga.”

“Afzakken naar 1B, dat is geen geschenk. De voorbije jaren hebben we genoeg voorbeelden gezien van clubs die het niet gered hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid om terug te stijgen naar 1A”, besluit De Jonghe.

Vanuit 1B komen drie ploegen nog in aanmerking om de plek van Waasland-Beveren in te nemen. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op naar de hoogste voetbalklasse.