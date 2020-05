Social distance van 1,5 meter niet langer verplicht voor openbaar vervoer

De social distance van 1,5 meter blijft de norm, maar is niet langer verplicht voor het openbaar vervoer. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, zo meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn vrijdag. Een mondmasker blijft wel verplicht voor reizigers vanaf 12 jaar. “Het is moeilijk af te dwingen als het druk is”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Het aantal reizigers op de voertuigen van De Lijn neemt toe sinds de start van fase 1b, met de heropening van de winkels. Het bedrijf noteert een gemiddelde bezetting van 15 à 19 procent. Dat is echter de capaciteitslimiet voor de bussen en trams als er 1,5 meter afstand dient te worden gegarandeerd. Omdat De Lijn verwacht dat het vanaf maandag, met de heropstart van de scholen, nog drukker zal worden, heeft de openbaarvervoermaatschappij bij de overheid aangedrongen op duidelijkheid over de hoeveelheid reizigers die mee mogen met de bussen en trams.

“Er is overleg geweest met de regering en daarop is beslist dat social distance de norm blijft, maar niet langer verplicht is op het openbaar vervoer. Er geldt dus geen harde beperking meer op het aantal reizigers in bus en tram”, meldt De Lijn vrijdag. De bestaande aanbevelingen om alleen gebruik te maken van het openbaar vervoer als er geen andere mogelijkheden zijn, om de spits te vermijden en om afstand te houden, blijven wel van kracht.

Moeilijk

Op het kabinet van Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters klinkt het dat die anderhalve meter afstand wel nog zo goed mogelijk nageleefd moet worden. “Maar in het openbaar vervoer is dat nu eenmaal moeilijk en kan die anderhalve meter niet altijd gegarandeerd blijven. Ik denk dat bedrijven die opnieuw opstarten dat ook niet evident zullen vinden, ook daar zullen ze dat niet noodzakelijk kunnen garanderen.”

Daardoor wint het dragen van mondmaskers wel nog aan belang. “Dat is wel verplicht, ook voor kinderen ouder dan 12 jaar.”

Geen mondmasker voor chauffeurs

De chauffeurs van De Lijn hoeven sinds vrijdag geen mondmasker meer te dragen, omdat ze door de afscherming tussen de stuurpost en het reizigersgedeelte beschermd zijn tegen eventuele besmetting. De Lijn raadt het hen wel nog aan.