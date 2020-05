Pro League heeft beslist: volgend seizoen 16 ploegen in 1A met mini-playoffs, Waasland-Beveren degradeert

Er is dan toch een consensus gevonden. Na veel gelobby en gepraat is er binnen de Pro League besloten (tijdens een geheime virtuele stemming met een meerderheid van 84 procent) om volgend seizoen toch met 16 ploegen aan te treden in 1A. Met mini-playoffs: de eerste vier voor de titel en de nummers 5 tot 8 ook nog voor een Europees ticket, allebei met halvering van de punten. Alleen Waasland-Beveren is woest: “We worden opgeofferd, schandalig.”

Het idee om met 18 ploegen te gaan spelen in 1A werd afgeschoten en men vond nu toch een 80 procent meerderheid voor 16 teams. De G5 die meer stemmen hebben, waren sowieso pro. Ook Club Brugge was aan boord, want het alternatief was nog slechter. Dan dreigde een nietig verklaring van de competitie en was hun titel weg en hun CL-ticket misschien onzeker.

Een groot deel van de K11 ging ook overstag, mogelijk nadat ze financiële beloftes kregen en zelfs Beerschot en OH Leuven minderen hun verzet. Zij willen er nu alles aan doen om die laatste promotiefinale nog te spelen, want dat blijkt dan toch hun beste kans om nog naar 1A te gaan. Een rechtszaak kan ook, maar in Nederland loste dat alvast niets op.

Foto: BELGA

Alleen Waasland-Beveren is woest en in alle staten. Zij moeten degraderen zonder dat ze zich sportief konden verdedigen op die 30ste speeldag. Zij trekken sowieso naar de rechtbank en hebben niets meer te verliezen.

Wat 1B betreft: die competitie blijft bestaan uit 8 ploegen. Er is dus geen sprake meer van beloftenteams in de tweede afdeling. De winnaar van de competitie is kampioen. De twee periodekampioenschappen en de titelmatchen vallen weg.

Dit alles werd overigens beslist in een geheime stemming via het communicatieprogramma Zoom. De clubleiders maakten hun keuze via een chatgesprek bekend aan een deurwaarder.