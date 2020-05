Roeselare onderzoekt hoe licentieweigering 1B aan te kunnen vechten: “Het zit in ons DNA om te blijven vechten”

Na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) maandag om Roeselare geen proflicentie toe te kennen, zakt de West-Vlaamse voetbalclub naar de nationale amateurklasse. Roeselare laat weten nog te zoeken naar manieren om de licentieweigering aan te vechten. “We zijn heel verrast door de beslissing van het BAS”, klinkt het vrijdag.

KSV Roeselare kreeg op maandag 11 mei slecht nieuws van het BAS, vier dagen nadat ze hun licentiedossier in tweede zit hadden verdedigd. De West-Vlamingen voldeden niet aan de administratieve en vooral financiële voorwaarden om in 1B uit te komen. Ze werden teruggezet naar de nationale amateurklasse, waarvoor ze wel een licentie kregen.

“Het spreekt voor zich dat de club zeer verrast is door deze beslissing. De club, noch haar spelers en supporters, verdienen deze zoveelste opdoffer”, reageert Roeselare vrijdag voor het eerst in een persbericht. “Ondanks de inspanningen van de aandeelhouders en het hernieuwen van hun engagement werd de proflicentie geweigerd.”

Roeselare laat het hoofd echter niet hangen. “We staan bekend om onze vechtlust. Het zit in ons DNA om te blijven vechten. We analyseren nu het oordeel en de motivering van het BAS, en onderzoeken de mogelijkheden om hiertegen op te treden”, klinkt het. “We zijn ons ervan bewust dat de ontgoochelingen zich dit seizoen hebben opgestapeld. Het oordeel van de BAS raakt ons allemaal in ons hart, maar we geven niet op. Zodra we hierover meer nieuws hebben, zullen we hierover open en transparant communiceren met alle betrokkenen en niet in het minst met onze trouwe supporters. Hun geduld en trouw worden nu op de proef gesteld, maar we doen er alles aan om het te laten renderen.”

“In tijden als deze moeten we veerkrachtig, optimistisch en verenigd zijn. Onze club is gebouwd op een gemeenschappelijke passie en trots. Alleen door samen te staan kunnen we mislukkingen overwinnen en een nieuwe toekomst realiseren. We geven niet op, dat is de geest van KSV Roeselare, een profvoetbalclub”, luidt het nog.