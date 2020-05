GO! Next bouwt internaat voor 150 studenten

Hasselt -

In Hasselt is officieel met de bouw gestart van een nieuwe internaat voor leerlingen van de hotelschool en de topsportschool. Dat gebouw komt op de plek waar het vroegere internaat De Zandberg is afgebroken. Opmerkelijk: er kan nog een extra verdieping op geplaatst worden, zodat er 200 leerlingen terecht kunnen.