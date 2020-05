"Zijn de kinderen dan niet belangrijk genoeg?" In een open brief vraagt pedagogisch wetenschapper en moeder Elise Burny een versoepeling van de maat­regelen voor kinderen.

"De speeltuin blijft gesloten. De vriendjes zitten achter slot en grendel. De juf doet haar best, maar leeft op een computerscherm. Oma is een dier in de zoo dat je eens van ver mag bekijken, maar zeker ...