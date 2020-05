Geen bloot lijf te zien, maar toch mogen kinderen deze reclame niet zien wegens “te sexy”

De reclame duurt maar zo’n 30 seconden, maar toch werd er besloten om deze reclame voor smoothies te censureren. Reden? De ‘gezonde food porn’ is niet voor kleine kijkertjes bestemd wegens “te sexy”.

In de video wordt er nogal suggestief omgegaan met stukken fruit. De eerder sensuele beelden tonen niet eens een streepje naakt, maar toch mag de reclame pas na 21 uur uitgezonden worden. Het bedrijf Swisse Me vindt de maatregel alleszins een beetje overdreven: “Er is niets natuurlijkers dan een mondvol fruit, net zoals onze smoothies zijn. Dit is niet zo maar wat food porn, het is gezonde food porn.”