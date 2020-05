Laatste herbruikbare mondmaskers bedeeld in Lummen

Lummen - Vandaag werden in Lummen de laatste herbruikbare mondmaskers bedeeld door het gemeentepersoneel.

De gemeente plaatste twee verschillende bestellingen van mondmaskers, één met en een zonder filter. Ze worden aan alle Lummenaren boven de 12 jaar bezorgd naargelang ze geleverd worden. Elke inwoner vond vandaag of de voorbije dagen een briefomslag in de bus met een mondmasker en een brief met informatie.

Sommigen ontvingen een katoenen exemplaar met een speciale coating die aan de richtlijnen voldoet. Het is wasbaar op 60° en herbruikbaar. De coating gaat minstens 20 wasbeurten mee. Na het wassen worden de maskers best even gestreken.

Via de groepsaankoop georganiseerd door de provincie Limburg krijgt iedereen ook een mondmasker waarin een filter kan geplaatst worden. Bij elk masker zitten twee filters die de federale overheid ter beschikking stelt. Was je handen voor je het masker aandoet en nadat je het afzet en raak de voorkant niet aan.

Foto: klu