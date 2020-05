Steenweg (N3) in Heers 3 uur afgesloten voor alle verkeer

Batsheers / Heers -

De N3, de drukke verkeersader die Tienen met Luik verbindt, was vrijdag in Heers voor 3 uur afgesloten voor alle verkeer. De oorzaak waren wegenwerken waarbij een firma een hoofdleiding van de gastoevoer had geraakt. Omstreeks 11.30 uur was er een enorme gaswolk te zien aan de afslag naar Mechelen Bovelingen, boven op de Kelottesberg in Heers.