M&M’s lanceert chocoladerepen

Fans van M&M’s mogen plaats maken in de snoepkast: het merk komt met chocoladerepen in vijf verschillende smaken.

De repen met pinda, hazelnoot, amandel, crispy en gewone melkchocolade zullen tezelfdertijd in de winkelrekken komen te liggen, maar een exacte datum is voorlopig nog niet bekend. Elke reep krijgt een gekleurde verpakking en een M&M-personage toegewezen. Zo is de reep met hazelnoten te herkennen aan een chocoladen dametje met bril en keurig gestifte lippen. In het stuk chocolade, dat 150 weegt en 2,99 zal kosten, kunnen snoepers ook typische, kleine stukjes van de kleurrijke bolletjes terugvinden.